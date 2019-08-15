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В Оренбурге осудили кыргызстанца за контрабанду лекарств

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- Евгений Денисенко
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Акбулакским районным судом Оренбургской области вынесен приговор в отношении гражданина Кыргызстана. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, он обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ст. 238.1 УК РФ (незаконный ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере).

По информации надзорного органа, в ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемый, работая проводником пассажирского поезда сообщением "Бишкек – Москва", в марте 2018 года ввез на территорию Российской Федерации партию лекарственных средств на общую сумму более 130 миллионов рублей. Они не были зарегестрированы, и, как признался в дальнейшем их владелец, ввозились им с целью последующей продажи и обогащения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Оренбургской таможни, преступные деяния кыргызстанца были пресечены, он задержан, а незаконный груз изъят.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – заместителя Оренбургского транспортного прокурора, признал подсудимого виновным в совершении преступления. И назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - отметили в Уральской транспортной прокуратуре.


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URL: https://www.vb.kg/380804
Теги:
контрабанда, лекарства, Россия, суд, Кыргызстан, Мигрант
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