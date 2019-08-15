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Жителей Центральной Азии учат критически относиться к новостям СМИ (видео)

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- Светлана Лаптева, Бакыт Стамов
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В Алма-Ате проходит международный форум "Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма", которое проводится в рамках проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии", реализуемого Internews при финансовой поддержке Европейского Союза.

Цель форума - обсудить роль медиа в предотвращении радикализации в странах Центральной Азии, а также продемонстрировать примеры, как независимые СМИ могут взаимодействовать и укреплять связи со своими сообществами (особенно с молодежью, женщинами, этническими и религиозными меньшинствами и др.).

По словам, директора проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии" Фархода Рахматова, главным посылом мероприятия является научить жителей Центральной Азии критически воспринимать информацию. Эксперт убежден, что это является одним из условий противодействия насильственному экстремизму.

- Мы работали по двум направлениям: Первое – это развитие потенциала журналистов и представителей госслужб, которые занимаются предотвращением насильственного экстремизма в Центральной Азии. Второе – это развитие медиаграмотности среди населения.

Главный посыл сегодняшнего мероприятия, если граждане Центральной Азии станут более медиаграмотными, то есть критически воспринимать информацию и не поддаваться на фейковую информацию, то они станут более защищенными от экстремистских материалов, которые распространяются в соцсетях. Наши эксперты делятся своим опытом, как они продвигали медиаграмотность среди населения, - сказал он VB.KG.

Автор подкаста о критическом мышлении и науке "КритМышь" Александр Головин в разговоре с редакцией VB.KG привел пример, согласно которому в настоящее время информация о медицине сильно искажается.

- Сегодня я говорил о том, что научные новости, как жанр, дают искаженную картину научного мира. И это касается не только научных новостей. Потому что если вы познаете мир только на основании новостей, то получается картина печальной. Везде война, самолеты падают, кризис и так далее. Невольно действительно может сложиться представление, что самолеты стали чаще падать и жить стало хуже, хотя если сравнить официальную статистику по преступлениям, то их стало намного меньше. Получается наоборот жить стало безопаснее.

Раньше дети могли свободно гулять одни, сейчас же даже 10-летнего ребенка только с родителями увидишь. Вокруг много новостей о маньяках и убийцах, и поэтому у людей складывается неправильная картина мира, - сказал он.

Более полное интервью экспертов по критическому мышлению смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/380805
Теги:
Казахстан, социальные сети, форум, Центральная Азия, экстремизм, терроризм, СМИ
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