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Аиду Салянову отпустили под домашний арест

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- Оксана Гут
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Аида Салянова изъявила желание сотрудничать со следствием. В связи с чем экс-генеральному прокурору изменили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Ранее в рамках досудебного производства по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева из мест лишения свободы Первомайским районным судом Бишкека в отношении Саляновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 августа Аида Салянова была вывезена из СИЗО-1 города Бишкек в Следственную службу МВД для проведения следственных мероприятий.

- В ходе проведения следственных действий с участием адвоката экс-генпрокурор изъявила желание сотрудничать со следствием, в связи с чем в отношении нее, согласно нового законодательства, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест, - отмечает пресс-служба МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/380809
Теги:
Аида Салянова, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, СИЗО, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
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