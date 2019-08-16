Аиду Салянову отпустили под домашний арест

Аида Салянова изъявила желание сотрудничать со следствием. В связи с чем экс-генеральному прокурору изменили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Ранее в рамках досудебного производства по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева из мест лишения свободы Первомайским районным судом Бишкека в отношении Саляновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 августа Аида Салянова была вывезена из СИЗО-1 города Бишкек в Следственную службу МВД для проведения следственных мероприятий.

- В ходе проведения следственных действий с участием адвоката экс-генпрокурор изъявила желание сотрудничать со следствием, в связи с чем в отношении нее, согласно нового законодательства, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест, - отмечает пресс-служба МВД КР.