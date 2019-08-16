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На сайте ГНС можно самостоятельно рассчитать сумму налога на жилье и авто

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает владельцам автотранспортных средств и недвижимого имущества, что у них есть возможность самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись электронным калькулятором на сайте ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого необходимо зайти на сайт ГНС www.sti.gov.kg и найти вкладку "Электронные сервисы", внутри которой расположен раздел "Электронные помощники и калькуляторы". Внутри этого раздела имеются ссылки "Расчет на объекты недвижимости" и "Расчет налога на движимое имущество".

Необходимо открыть нужную ссылку и в поля внести соответствующие данные по движимому имуществу и объектам недвижимого имущества, затем нажать на кнопку "рассчитать налог". Программа автоматически выдаст сумму налогов, подлежащих к уплате.

Отметим, что до 2019 года владельцы движимого и недвижимого имущества обязаны были заполнять и сдавать в налоговые органы информационные расчеты на имущество, где и высчитывалась сумма налога, подлежащая уплате. Теперь эта необходимость отпала.

Если у налогоплательщика возникнут затруднения при самостоятельном расчете суммы налога, подлежащей уплате, он может также обратиться в местный налоговый орган, где ему обязаны дать подробную информацию.

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/380821
Теги:
ГНС, налоги, недвижимость, Кыргызстан, автомобили
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