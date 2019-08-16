Кыргызстанка вернулась в Бишкек из Анталии под чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Отмечается, что гражданка Кыргызстана Э.Э. 1989 г.р. прибыла в Кыргызстан рейсом Анталия - Бишкек. При прохождении паспортного контроля она предъявила пограничному наряду паспорт на имя Э.Н. 1979 г.р. В ходе проверки документа пограничники выявили, что внешность предъявительницы паспорта не соответствует фотографии в документе.

Гражданка Э.Э. была задержана и после составления соответствующих документов передана сотрудникам ГКНБ КР.

В ведомстве информируют, что в период с января по июнь 2019 года через государственную границу были пропущены более 11 млн 600 тысяч человек, 863 тысячи 638 единиц транспортных средств, задержаны 86 нарушителей государственной границы, выявлены 2 тысячи 364 человека с неисправными документами, 757 человек были депортированы.