Российско-Кыргызский Фонд развития снизил процентную ставку

Российско-Кыргызский Фонд развития продолжает поддерживать отечественных предпринимателей и объявляет о снижении процентных ставок на кредиты в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

"Процентная ставка на финансирование в национальной валюте снижена с 10% до 9% годовых в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение и др. А на финансирование проектов по улучшению инфраструктуры туризма г. Бишкек и инфраструктуры образования ставка снижена до 11% годовых (ранее составляла 12%). Вышеуказанные условия действуют только на вновь заключаемые кредитные договоры.

Получить финансирование по линии РКФР можно во всех филиалах банков-партнеров (список). Более подробную информацию можно найти на сайте: www.rkdf.ru или обратиться по телефону +996312303750", - говорится в сообщении Российско-Кыргызского Фонда развития.