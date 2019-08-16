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Российско-Кыргызский Фонд развития снизил процентную ставку

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- Оксана Гут
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Российско-Кыргызский Фонд развития продолжает поддерживать отечественных предпринимателей и объявляет о снижении процентных ставок на кредиты в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

"Процентная ставка на финансирование в национальной валюте снижена с 10% до 9% годовых в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение и др. А на финансирование проектов по улучшению инфраструктуры туризма г. Бишкек и инфраструктуры образования ставка снижена до 11% годовых (ранее составляла 12%). Вышеуказанные условия действуют только на вновь заключаемые кредитные договоры.

Получить финансирование по линии РКФР можно во всех филиалах банков-партнеров (список). Более подробную информацию можно найти на сайте: www.rkdf.ru или обратиться по телефону +996312303750", - говорится в сообщении Российско-Кыргызского Фонда развития.


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URL: https://www.vb.kg/380827
Теги:
бизнес, кредит, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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