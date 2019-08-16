На следователя, который задерживал Атамбаева, пожаловались в суд

Сегодня, 16 августа, в Первомайском районном суде будет рассматриваться жалоба защиты Алмазбека Атамбаева на незаконные действия и решения следователя, который 8 августа задержал экс-президента. Об этом на своей странице написал адвокат Замир Жоошев.

По его словам, сам факт задержания Алмазбека Атамбаева есть грубое нарушение законодательства Кыргызстана.

"Не касаясь Закона "О гарантиях деятельности Президента КР и о статусе экс-президента КР", следует отметить, что в соответствии со статьей 479 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики: "Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть задержан по подозрению в совершении преступления кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления".

Алмазбек Атамбаев, который прекратил свои президентские полномочия, был задержан 8 августа текущего года в рамках уголовного дела по факту выезда Азиза Батукаева из Кыргызской Республики. Это означает, что А. Атамбаев не подвергался задержанию в момент совершения преступления, то есть исключительный случай, о котором говорится в УПК КР, в виде "застигнут на месте совершения преступления" - отсутствовал.

По иерархии нормативно-правовых актов Кыргызской Республики Уголовно-процессуальный кодекс стоит выше Закона "О гарантиях деятельности Президента КР и о статусе экс-президента КР", положения которого позволяют снимать статус экс-президента. Но и здесь наличествует важный момент – поправки, внесенные Жогорку Кенешем в указанный закон о статусе экс-президента, не распространяются на А. Атамбаева. Ведь согласно Конституции - закон ухудшающий положение лица, обратной силы имеет", - написал он.