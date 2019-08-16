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Жээнбеков: "Манас айылы" может стать культурным достоянием столицы

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием культурно-этнографического комплекса "Манас айылы" в городе Бишкек.

При посещении комплекса, Президент выразил уверенность, что при грамотном управлении и привлечении средств "Манас айылы" может стать культурным достоянием города Бишкек.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов сообщил, что к сотрудничеству по восстановлению "Манас айылы" в новом формате выражают интерес местные инвесторы. Он отметил, что будут изучены варианты реконструкции в случае передачи "Манас айылы" на баланс Министерства культуры, информации и туризма КР.

Президент поддержал идею передачи "Манас айылы" на баланс МКИТ КР.

При реконструкции комплекса, Президент призвал активно применять механизмы государственно-частного партнерства, а также рекомендовал рассмотреть возможность передачи для его реконструкции и возведения здесь этно-городка. Как он подчеркнул, здесь должно быть место для отдыха жителей и гостей столицы, а также для посещения иностранных туристов.

Как известно, комплекс с баланса мэрии города Бишкек на баланс генеральной дирекции Свободной экономической зоны "Бишкек" был передан в 1998 году. На сегодняшний день комплекс "Манас айылы" находится в плачевном состоянии. Строительство комплекса было приурочено к празднованию 1000-летия эпоса "Манас" в 1995 году.


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URL: https://www.vb.kg/380833
Теги:
Манас, Министерство культуры и туризма, Сооронбай Жээнбеков, туризм, Бишкек, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов
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