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Из РФ в КР экстрадировали мошенника

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- Евгений Денисенко
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Из Российской Федерации в Кыргызскую Республику экстрадирован ее 34-летний гражданин Дуйшонбек Нурдинов. Как сообщили в прокуратуре Москвы, правоохранительными органами КР он разыскивается с прошлого года, но скрывался от них на территории России.

У себя на родине Нурдинов привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 166 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 166 (мошенничество в крупном размере) УК КР. "Он обвиняется в том, что на территории Бишкека с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом приобретения сухофруктов для экспорта и дальнейшей реализации их в Федеративной Республике Германия, похитил денежные средства двух соотечественников, причинив им материальный ущерб в общем размере 65 тысяч долларов", - отмечается в надзорном органе Москвы.

В апреле 2019 года находящийся в межгосударственном розыске Дуйшонбек Нурдинов был задержан сотрудниками полиции на территории Восточного административного округа российской столицы.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной столичными органами прокуратуры, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о его выдаче.


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URL: https://www.vb.kg/380839
Теги:
розыск, Россия, экстрадиция, Кыргызстан
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