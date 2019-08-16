Из РФ в КР экстрадировали мошенника

Из Российской Федерации в Кыргызскую Республику экстрадирован ее 34-летний гражданин Дуйшонбек Нурдинов. Как сообщили в прокуратуре Москвы, правоохранительными органами КР он разыскивается с прошлого года, но скрывался от них на территории России.

У себя на родине Нурдинов привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 166 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 166 (мошенничество в крупном размере) УК КР. "Он обвиняется в том, что на территории Бишкека с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом приобретения сухофруктов для экспорта и дальнейшей реализации их в Федеративной Республике Германия, похитил денежные средства двух соотечественников, причинив им материальный ущерб в общем размере 65 тысяч долларов", - отмечается в надзорном органе Москвы.

В апреле 2019 года находящийся в межгосударственном розыске Дуйшонбек Нурдинов был задержан сотрудниками полиции на территории Восточного административного округа российской столицы.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной столичными органами прокуратуры, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о его выдаче.