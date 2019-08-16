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В Баткене прошел митинг в поддержку Мелиса Калыкова (фото)

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- Бакыт Стамов
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Сегодня у Баткенской областной администрации состоялся митинг в поддержку Мелиса Калыкова, которого обвиняют в убийстве прокурора. Об этом редакции VB.KG сообщила сестра Калыкова Дамира Калыкова.

По ее словам, на митинг пришли более 400 человек.

- Пришли и выступили местные правозащитники, коллеги брата, наша семья и просто неравнодушные баткенцы. Потом все подписали петицию с требованием освободить невиновного человека. В документе расписались 406 человек, - рассказала Калыкова.

Напомним, ранее Мелис Калыков объявил голодовку против, по его словам, судебного и прокурорского произвола.


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URL: https://www.vb.kg/380842
Теги:
Баткенская область, митинг, суд, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков, прокуратура
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