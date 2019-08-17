Электроэнергетический рынок ЕАЭС создадут к 2025 году

Общий электроэнергетический рынок будет запущен в Евразийском экономическом союзе не позже 1 января 2025 года. Об этом было заявлено на очередном заседании Консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Напомним, что международный договор о формировании такого рынка главы государств ЕАЭС подписали в мае этого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Документ определил правовые основы создания общего электроэнергетического рынка, функционирования и развития, органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечение его функционирования, участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией.

"Создание такого рынка – один из важных этапов развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Формирование рынка направлено, прежде всего, на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, на обеспечение добросовестной конкуренции", – подчеркнул на заседании Консультативного комитета член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (Кыргызстан).

По его словам, это также позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. И, кроме того, укрепит энергобезопасность государств ЕАЭС, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию, устойчивому развитию экономик стран-союзниц. "Но для этого нам нужно проделать еще много работы, продолжая разработку правовых основ рынка",– отметил Эмиль Кайкиев.

В частности, предстоит завершить разработку правил функционирования общего электроэнергетического рынка. Речь идет о четырех документах, регулирующих торговлю электроэнергией, ее транзит через страны Союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке. А поскольку ранее подписанный договор о рынке электроэнергии предусматривает организацию электронной торговли этим энергоресурсом, понадобится подготовить регламенты такой торговли.

Как заявлено, уже в текущем году ЕЭК планирует внести на рассмотрение глав государств ЕАЭС план принятия всех необходимых для работы рынка документов, его проект согласован на нынешнем заседании Консультативного комитета. По общему мнению, не позднее 1 января 2024 года нужно запустить общий электроэнергетический рынок в имитационном режиме, что позволит протестировать правила его функционирования, а также настроить электронную систему торговли электроэнергией.

На заседании Консультативного комитета также обсуждены пути реализации инициативы президента КР Сооронбая Жээнбекова о создании органа по регулированию общего электроэнергетического рынка Союза. Специальной рабочей группе поручено тщательно проработать этот вопрос.