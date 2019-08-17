Учителя из КР повышают квалификацию в Санкт-Петербурге.

Очередные курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из-за рубежа проходят 12 – 25 августа в Санкт-Петербурге. В числе 75 педагогов из стран СНГ, Европы, Азии и Америки занимаются и педагоги из Кыргызстана - сотрудники Нарынского госуниверситета и КРСУ.

Организаторами учебы выступили Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитетом по науке и высшей школе и Фондом "Русский мир". Цель проекта – повышение квалификации преподавателей-филологов в области методики преподавания русского как иностранного, совершенствование их лингвокультурологической и социокультурной компетенций в условиях языковой среды.

Акцент при отборе участников, как заявлено, был сделан на молодых специалистах для того, чтобы способствовать сохранению преемственности в преподавании дисциплин. Темы занятий подобраны максимально актуальные. Например, участники изучают трудные случаи русской грамматики и фонетики, современные лексические процессы, осваивают методику проведения занятий по разговорной практике, другие принципы работы.

Учебную программу продолжительностью 72 часа разработали Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена совместно с Фондом "Русский мир". По итогам обучения каждый слушатель получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сообщили в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

Также для участников курсов подготовлена культурная программа, с посещением спектаклей, концертов и экскурсиями в музеи Санкт-Петербурга.

Выступая перед слушателями, первый заместитель председателя этого комитета Сергей Марков рассказал о принимаемых правительством северной столицы РФ мерах по продвижению русского языка за рубежом. Так, в частности, по поручению врио губернатора города Александра Беглова составлен план мероприятий по поддержке русской школы за рубежом на 2019-2022 годы. План предусматривает консолидацию усилий исполнительных органов государственной власти, а также культурных, образовательных и музейных учреждений Санкт-Петербурга.