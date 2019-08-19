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Темир Сариев и Бактыбек Турусбеков переплыли Иссык-Куль

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- Оксана Гут
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В воскресенье, 18 августа, состоялся международный заплыв Issyk-Kul Swim Challenge 2019. В нем участвовали двадцать три пловца, двенадцать их которых уложились во временной лимит. Они переплыли Иссык-Куль менее чем за 7 часов.

В том числе оказались депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков и экс-премьер-министр КР Темир Сариев. Фотографиями с места событий они поделились на своих страницах в соцсетях.

Как сообщает парламентарий, первым финишировал его сын Эмиль Турусбеков, установив новый рекорд 4 часа 48 минут.

- Следом за ним с результатом 5 часов финишировал я, заняв второе место. Старший сын Данияр Турусбеков приплыл 12-м, замкнув официальную статистику заплыва 6 часов 57 минут. Поздравляю всех с завершением этого прекрасного, ежегодного мероприятия! (...) Также хочу поздравить Темира Сариева с успешным финишом! Вы подаете достойный пример всей нашей молодежи, - пишет Бактыбек Турусбеков.


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URL: https://www.vb.kg/380858
Теги:
спорт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Иссык-Куль, Темир Сариев
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