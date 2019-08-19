В ходе рейда "Попрошайка" в Токмаке раскрыто два преступления

В городе Токмак с 14 по 16 августа проведен рейд "Попрошайка". Пресс-служба ГУВД Чуйской области предоставила отчет о проделанное работе по выявлению несовершеннолетних лиц занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, а также совершивших правонарушение и преступление.

Во время рейда выявлено три неблагополучные семьи, трое несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством, на профилактический учет в ИДН ОВД Токмака поставлено - четыре несовершеннолетних. По десяти выявленным фактам информация направлена в Управление социального развития и в отдел образования.

Составлено 5 протоколов:

- по ст. 81 (распития спиртных напитков в общественных местах) Кодекса КР о нарушениях;

- по ст.84-2 (нарушение правил хранения огнестрельного оружия) Кодекса КР о нарушениях;

- по ст.85 (нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия) Кодекса КР о нарушениях;

- по ст.53 (Курение табачных изделий в запрещённых местах) Кодекса КР о нарушениях.

Кроме того, во время рейда раскрыто два преступления - мелкое хулиганство и кража, совершенная несовершеннолетними.

Так, с письменным заявлением обратилась гражданка М.С. 1950 года рождения жительница Токмака, она просила принять меры в отношении несовершеннолетнего мальчика, который 13 августа текущего года примерно в 14:30 часов возле одного из магазинов, расположенного в 1-микрорайоне, при оказании помощи женщине - донес сумку с продуктами, тайно похитил из кошелка 3000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 90 (Кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках.

В ходе рейдового мероприятия "Попрошайка" сотрудниками ИДН ОВД Токмака был установлен несовершеннолетний, совершивший вышеуказанный факт кражи. Он был передан Следственным органам.

Сообщается, что аналогичные мероприятия продолжаются по всей территории Чуйской области.