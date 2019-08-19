ГКНБ: Состояние Сапара Исакова стабильное

В настоящее время состояние бывшего премьер-министра Сапара Исакова стабильное. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, он получает соответствующее лечение и находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Сапар Исаков из СИЗО ГКНБ поступил в отделение Неврологии №2 Национального госпиталя 16 августа 2019 года с предварительным диагнозом "Вертебробазелярная недостаточность" (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болями).