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Садыру Жапарову отказано в амнистии

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутату Садыру Жапарову было отказано сегодня в амнистии. Такое решение было принято Чуйским областным судом, который оставил в силе приговор первой инстанции.

До этого Аламединский районный суд принял аналогичное решение.

Напомним, сегодня Чуйский областной суд рассматривал дело о применении амнистии по отношению к Садыру Жапарову. Поводом, по словам его адвоката, считается тот факт, что если раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден экс-депутат, считались особо тяжкими, то по новым кодексам они считаются менее тяжкими.


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URL: https://www.vb.kg/380872
Теги:
Садыр Жапаров, суд, Чуйская область, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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