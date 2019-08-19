Садыру Жапарову отказано в амнистии

Экс-депутату Садыру Жапарову было отказано сегодня в амнистии. Такое решение было принято Чуйским областным судом, который оставил в силе приговор первой инстанции.

До этого Аламединский районный суд принял аналогичное решение.

Напомним, сегодня Чуйский областной суд рассматривал дело о применении амнистии по отношению к Садыру Жапарову. Поводом, по словам его адвоката, считается тот факт, что если раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден экс-депутат, считались особо тяжкими, то по новым кодексам они считаются менее тяжкими.