В Москве задержали разыскиваемую на родине кыргызстанку

В совершении в Кыргызстане нескольких преступлений подозревается его 50-летняя гражданка О.Т., которая арестована на территории Москвы. Ее местонахождение здесь было установлено сотрудниками правоохранительных органов российской столицы во взаимодействии с их коллегами из представительства МВД КР в РФ.

Как сообщили в этом представительстве, объявленная в межгосударственный розыск уроженка Ошской области скрывалась в Москве от органов следствия Военной прокуратуры Ошского гарнизона. Ей инкриминируется совершение преступлений по статьям "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием служебного положения" и "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК КР.

Отмечается, что эта женщина, будучи "военнослужащим сверхсрочной службы войсковой части, использовала свои полномочия в решении вопросов, затрагивающих личные интересы и интересы близких родственников". Действовала она "путем обмана и злоупотреблением доверием, предоставила в финансовую службу воинской части фиктивные электронные авиабилеты, оформленные как на себя, так и на близкого родственника, по направлению "Ош-Бишкек-Ош", на крупную сумму, после чего скрылась".

Также установлено, что она и ее родственник в списках лиц по указанному маршруту, согласно предоставленным авиабилетам, не значатся, данные билеты принадлежали другим лицам. В ближайшее время задержанная будет отправлена в Кыргызстан для привлечения там к уголовной ответственности.