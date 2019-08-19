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Ампутация ноги: "За не настороженность" врачам объявлен выговор

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- Оксана Гут
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В июне редакция VB.KG писала о 22-летнем Владиславе Громове, который после ДТП лишился одной ноги. Родственники парня обвинили врачей в халатности, заявив, что при надлежащем лечении ампутации можно было бы избежать.

Дело в том, что молодой человек поступил в Ысык-Атинскую территориальную больницу в городе Кант с открытым переломом нижней трети обеих костей голени, была проведена обработка раны, как говорили сами медики – нога была чистая. Но через несколько дней боли усилились, а конечность начала синеть. На все жалобы пациента, со слов его самого и родственников, лечащие врачи заверяли, что "все нормально, переживать не из-за чего". В тот же день, 22 июня, вечером вызванные Громовыми из столицы ангиохирурги поставили диагноз - тромбоз сосудов нижних конечностей и рекомендовали срочно проводить операцию по ампутации, чтобы спасти жизнь Владислава.

Руководство больницы признавать ошибку своего персонала не спешило, ссылаясь на комиссию Минздрава, которая и должна расставить точки над "i".

Совсем недавно Громовых, наконец, ознакомили с результатами этой комиссии, которые, согласно исходящему номеру, были подведены еще 26 июля.

В документе пишется, что 25 июня директором Ысык-Атинской территориальной больницы издан приказ №36, согласно которому: Валиеву О.М. – врачу экстренной помощи – за неоказание неотложной помощи в полном объеме, Кулалиева А.Д., Осмоналиеву Э.А. – врачам-травматологам хирургического отделения за не настороженность развития анаэробной инфекции – объявлены выговоры.

Сабырову Н.Э. – и.о. заведующего отделения хирургии – за несвоевременное извещение администрации больницы о данном случае объявлено замечание. Для недопущения впредь подобных фактов в территориальной больнице Ысык-Атинского района с участием медработников проведен разбор данного случая.

Примечательно, что комиссионное служебное расследование Минздрава подвело итоги в конце июля, а его фигуранты получили наказание еще 25 июня.

При этом в тот же день, 25 июня, редакция VB.KG брала интервью у замдиректора ТБ Ысык-Атинского района Альфиры Момуналиевой. И тогда она четко заявила, что "делать какие-либо выводы рано", больница проводит собственное расследование, но "только после того, как будет вынесен вердикт комиссии Минздрава, можно говорить об ответственности медицинских сотрудников…".

Смущает и сама формулировка оценки действий врачей – "за не настороженность". Редакция решила связаться с завотделом первичной медико-санитарной помощи и лекарственной политики (УОМПиЛП) Кубанычбеком Калмаматовым, чтобы он растолковал нам решение комиссии.

На вопрос "была ли допущена врачебная ошибка" он ответил, что прежде чем говорить об этом нужно провести судебно-медицинскую экспертизу.

- Что значит "не настороженность", то есть врачи все-таки допустили некоторые недочеты, плохо выполнили свою работу и за это им объявили выговор? – спросила редакция.

- Да, - ответил Калмаматов и продолжил, - Мы выявили… меры приняли.

Трудовой кодекс предусматривает меры наказания в таких случаях и это не только замечание и выговор. Также можно было применить увольнение, говорит Кубанычбек Калмаматов. Но, по тому же Трудовому кодексу, наказывать сотрудника имеет право только работодатель, отмечает он, в этом случае Ысык-Атинская больница.

Что касается судмедэкспертизы, то ее должны провести в ходе досудебного производства правоохранительные органы.

К слову, заявление Громовых о халатности врачей Кантской больницы было зарегистрировано в ЕРПП РОВД Ысык-Атинского района 24 июня. Как ранее сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Чуйской области, досудебное производство ведется, правда, следователя пришлось поменять – прежний был переведен.

Точку в деле должен поставить суд, если, конечно сотрудники милиции, доведут его до конца.

Родственники Владислава Громова для обеспечения справедливости и законности расследования также обратились в Генеральную прокуратуру.

И еще одна важная информация. После того, как 9 июля Владислава выписали из Кантской больницы домой и замдиректора Альфира Момуналиева заявила редакции VB.KG, что ему ничего не угрожает и "культя зарастает", боли в бедре стали усиливаться. В итоге 16 июля Громов был госпитализирован в Национальный госпиталь МЗ КР, где ему провели реампутацию.

В госпитале он находился на лечении по 23 июля с диагнозом "гнойно-некротическая рана культи правого бедра. Остеомиелит культи правой бедренной кости".

Иным словами, и операцию по ампутации ноги в Ысык-Атинской территориальной больнице Громову сделали, по всей видимости, некачественно. При этом выписав домой с реальной угрозой для жизни.

Редакция VB.KG считает, что следственные органы должны учесть и этот факт.


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URL: https://www.vb.kg/380880
Теги:
ГУВД, Минздрав, Кант, наказание, уголовная ответственность, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, врачебная ошибка, больница, врачи
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