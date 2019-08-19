В Бишкеке преобразовали сквер "Театральный" (фото)

По поручению мэра столицы Азиза Суракматова в Бишкеке проводят масштабную реконструкцию сквера "Театральный", расположенного за театром оперы и балета им. А. Малдыбаева. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Весь сквер будет в театральной тематике. Сотрудники МП "Бишкекзеленхоз" уже установили стильные малые архитектурные формы (МАФ) и музыкальные инструменты. Горожан будет радовать белый рояль, заполненный цветами, а 6 театральных масок будут встречать гуляющих бишкекчан. Есть комуз, кыл кыяк, скрипичный ключ. Все эти необычные МАФы выполнены мастерами -деревщиками столичного Зеленхоза.

Также обустроили новую цветочную клумбу, на которой высадили порядка 20 тысяч цветов. Посадили очень много деревьев, провели омолаживающую обрезку веток зеленых насаждений.

Муниципальными предприятиями "Бишкекасфальтсервис" и "Бишкексвет" обновлены асфальтовое покрытие и освещение.

Отметим, что проект разработан ландшафтным дизайнером и агрономами МП "Бишкекзеленхоз".