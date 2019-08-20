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В Екатеринбурге нашли могилу пропавшего без вести кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Усилиями сотрудников российских правоохранительных органов и представительства МВД КР в РФ выяснена судьба 32-летнего гражданина Кыргызстана А.А., который в течение длительного времени разыскивался его родственниками. Выяснилось, что он похоронен на кладбище Екатеринбурга, его тело в свое время было признано неопознанным.

С просьбой о содействии в поиске без вести пропавшего А.А. его близкие обратились в представительство МВД в начале августа текущего года. Он, по их словам, приехал на заработки в Екатеринбург еще в феврале 2012 года. Последний раз выходил на связь по телефону 2 июля того же года, после чего звонки от него прекратились. Самостоятельные поиски этого человека, предпринятые родственниками, оказались безуспешными.

В представительстве МВД КР обратившимся разъяснили действия, которые необходимо предпринять, в соответствии с российским законодательством, при поиске без вести пропавшего. Отправившиеся в столицу Свердловской области родственники подали здесь заявление в правоохранительные органы, оно было зарегистрировано в территориальном подразделении УМВД РФ по Екатеринбургу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных затем при содействии представительства МВД КР, удалось выяснить, что произошло с А.А. Было найдено место его захоронения, проведена процедура опознания по фотографии. Стало известно, что 18 июля 2012 года кыргызстанец попал в дорожно-транспортное происшествие, но в связи с отсутствием документов его личность не удалось установить. Он был похоронен как неопознанный.

К сегодняшнему дню, по информации представительства, выполнены необходимые процессуальные действия, родственниками получены все требуемые документы. И сейчас решается вопрос об эксгумации тела и отправке останков погибшего на родину, в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/380894
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан, пропавшие без вести, Мигрант, поиски
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