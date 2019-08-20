В Мытищи кыргызстанцы попали в аварию

Четверо граждан Кыргызстана госпитализированы после ДТП, происшедшего вечером 17 августа в подмосковном городе Мытищи. Здесь автомобиль, в котором находились все четверо (один из них был за рулем) на большой скорости врезался в припаркованную на обочине фуру.

Установлено, что авария случилась по вине водителя-кыргызстанца, который не справился с управлением. Пострадавших доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу.

Здесь уже побывал сотрудник посольства КР в РФ. В беседе с ним, как сообщили в дипмиссии, лечащие врачи рассказали, что трое госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние водителя стабильное, он переведен в отделение травматологии.

Также сотрудник посольства встретился с родственниками пострадавших и проконсультировал их на предмет дальнейших действий. Расследование ДТП взято посольством на контроль.