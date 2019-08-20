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В Мытищи кыргызстанцы попали в аварию

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- Евгений Денисенко
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Четверо граждан Кыргызстана госпитализированы после ДТП, происшедшего вечером 17 августа в подмосковном городе Мытищи. Здесь автомобиль, в котором находились все четверо (один из них был за рулем) на большой скорости врезался в припаркованную на обочине фуру.

Установлено, что авария случилась по вине водителя-кыргызстанца, который не справился с управлением. Пострадавших доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу.

Здесь уже побывал сотрудник посольства КР в РФ. В беседе с ним, как сообщили в дипмиссии, лечащие врачи рассказали, что трое госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние водителя стабильное, он переведен в отделение травматологии.

Также сотрудник посольства встретился с родственниками пострадавших и проконсультировал их на предмет дальнейших действий. Расследование ДТП взято посольством на контроль.


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URL: https://www.vb.kg/380895
Теги:
ДТП, Россия, Москва, Кыргызстан, следствие, авария, Мигрант
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