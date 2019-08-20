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В Новосибирской области произошло ДТП с участием граждан КР

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- Евгений Денисенко
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Один погибший и восемь пострадавших – таковы последствия ДТП, случившегося ночью 18 августа в Карасукском районе Новосибирской области. По информации Управления МВД по этому региону РФ, причиной происшедшего стало сход микроавтобуса Honda на полной скорости в кювет.

Погибшая была гражданкой Армении, она скончалась в автомобиле скорой помощи. Среди выживших – граждане Кыргызстана и Узбекистана. Три человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Пять человек - в хирургии, но медики не опасаются за их жизни, рассказали в областном Минздраве.

Межмуниципальным отделом МВД "Карасукский" уже начата доследственная проверка, в рамках которой назначена автотехническая экспертиза. Она позволит установить причину аварии, в которой виноват, по предварительным данным, водитель микроавтобуса, не справившийся с управлением. Он, по данным УМВД, был трезв.


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URL: https://www.vb.kg/380896
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, авария, Мигрант, МВД
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