В Новосибирской области произошло ДТП с участием граждан КР

Один погибший и восемь пострадавших – таковы последствия ДТП, случившегося ночью 18 августа в Карасукском районе Новосибирской области. По информации Управления МВД по этому региону РФ, причиной происшедшего стало сход микроавтобуса Honda на полной скорости в кювет.

Погибшая была гражданкой Армении, она скончалась в автомобиле скорой помощи. Среди выживших – граждане Кыргызстана и Узбекистана. Три человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Пять человек - в хирургии, но медики не опасаются за их жизни, рассказали в областном Минздраве.

Межмуниципальным отделом МВД "Карасукский" уже начата доследственная проверка, в рамках которой назначена автотехническая экспертиза. Она позволит установить причину аварии, в которой виноват, по предварительным данным, водитель микроавтобуса, не справившийся с управлением. Он, по данным УМВД, был трезв.