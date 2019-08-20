Силовики Кыргызстана сразятся в регби с коллегами из Казахстана

Сегодня, 20 августа, в 10:00 часов на стадионе Кыргызской Государственной Академии физической культуры и спорта состоится турнир по "РЕГБИ-7" на кубок командующего Внутренними войсками МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба Внутренних войск МВД КР.

Спортивное мероприятие посвящено 78-годовщине образования Внутренних войск МВД Кыргызской Республики и 20-летию первого боя в истории суверенного Кыргызстана.

В турнире участвуют команды Внутренних войск МВД Кыргызской Республики, Национальной гвардии Вооруженных сил КР, полка специального назначения МВД "Шумкар", команда Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, команда "Азия спорт" из г.Алматы и сборная команда г.Алматы.

Ведомство приглашаем любителей РЕГБИ поддержать участников турнира.

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