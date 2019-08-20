Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля

Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного Генеральной Прокуратурой КР уголовного дела по факту выступления на встрече с жителями микрорайона "Амир-Тимур" г. Ош 28 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, Омурбек Бабанов по данному уголовному делу проходит в качестве свидетеля.

Напомним, сразу после президентских выборов в отношении Омурбека Бабанова было возбуждено два уголовных дела по статье 299 ч.2 "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР и статье 297 ч.1 "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" УК КР. Последнее приостановлено.

После этого он заявил о прекращении политической карьеры и 23 октября 2017 года вылетел из Бишкека в Москву, где и находился 2 года.