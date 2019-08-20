Налоговая объяснила большие очереди за электронной цифровой подписью

ГНС рекомендовала специализированным операторам оперативно решать проблемы с выдачей электронной цифровой подписи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

- В связи со сложившейся ситуацией вокруг получения КЭП Государственная налоговая служба рекомендовала компаниям – специализированным операторам в оперативном порядке решить возникшие проблемы, в том числе увеличить число сотрудников по обслуживанию и выдаче электронной подписи, снизить цену за оборудование и обслуживание КЭП, сократить время выдачи электронных ключей и т.д., - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии со статьей 86 Налогового кодекса Кыргызской Республики, налоговая отчетность составляется и предоставляется в виде документа на бумажном или электронном носителе. При этом правительство КР имеет право определить порядок и сроки перехода предоставления налоговой отчетности с бумажной формы в форме электронного документа.

В целях реализации вышеуказанной нормы постановлением правительства КР от 12 декабря 2018 года утверждены порядок и сроки перехода на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа. Согласно этому документу, плательщики НДС, импортеры и экспортеры с июля месяца текущего года должны представлять налоговую отчетность в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи.

С начала текущего года Налоговая служба провела соответствующие мероприятия по информированию налогоплательщиков о необходимости представлять с 1 июля налоговую отчетность в электронном виде с применением КЭП. В этой связи были организованы выступления специалистов в СМИ, на местах организованы совещания, обучающие семинары, разного рода встречи, налогоплательщикам направлялись письма-напоминания с разъяснением, как и где можно сдать налоговую отчетность в электронном виде, приобрести электронную цифровую подпись, какие документы нужны и так далее.

- К сожалению, несмотря на проведенную работу, некоторые налогоплательщики, обязанные с июля перейти на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде, не позаботились заблаговременно приобрести электронную цифровую подпись, оставив это на последний день, что и послужило главной причиной возникших очередей за получением КЭП у компаний - специализированных операторов, - объясняют в ГНС.

При этом сообщается, что в настоящее время со стороны налоговой службы проводятся необходимые мероприятия по интеграции перехода в части применения электронной подписи ГП "Инфоком", которые будут реализованы в ближайшее время.

В "Кабинете налогоплательщика" можно сдать налоговую отчетность в виде электронного документа следующими способами:

- Рутокен 2.0 - через Инфоком, DosTek и UBR;

- Облачная электронная подпись - через Инфоком, DosTek и UBR;

- ID карта (паспорт образца 2017 года) только для физических лиц - через Инфоком.

Напомним, накануне в VB.KG обратились предприниматели, которые сообщили о проблемах при получении ЭЦП.