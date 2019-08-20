Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Налоговая объяснила большие очереди за электронной цифровой подписью

182  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГНС рекомендовала специализированным операторам оперативно решать проблемы с выдачей электронной цифровой подписи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

- В связи со сложившейся ситуацией вокруг получения КЭП Государственная налоговая служба рекомендовала компаниям – специализированным операторам в оперативном порядке решить возникшие проблемы, в том числе увеличить число сотрудников по обслуживанию и выдаче электронной подписи, снизить цену за оборудование и обслуживание КЭП, сократить время выдачи электронных ключей и т.д., - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии со статьей 86 Налогового кодекса Кыргызской Республики, налоговая отчетность составляется и предоставляется в виде документа на бумажном или электронном носителе. При этом правительство КР имеет право определить порядок и сроки перехода предоставления налоговой отчетности с бумажной формы в форме электронного документа.

В целях реализации вышеуказанной нормы постановлением правительства КР от 12 декабря 2018 года утверждены порядок и сроки перехода на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа. Согласно этому документу, плательщики НДС, импортеры и экспортеры с июля месяца текущего года должны представлять налоговую отчетность в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи.

С начала текущего года Налоговая служба провела соответствующие мероприятия по информированию налогоплательщиков о необходимости представлять с 1 июля налоговую отчетность в электронном виде с применением КЭП. В этой связи были организованы выступления специалистов в СМИ, на местах организованы совещания, обучающие семинары, разного рода встречи, налогоплательщикам направлялись письма-напоминания с разъяснением, как и где можно сдать налоговую отчетность в электронном виде, приобрести электронную цифровую подпись, какие документы нужны и так далее.

- К сожалению, несмотря на проведенную работу, некоторые налогоплательщики, обязанные с июля перейти на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде, не позаботились заблаговременно приобрести электронную цифровую подпись, оставив это на последний день, что и послужило главной причиной возникших очередей за получением КЭП у компаний - специализированных операторов, - объясняют в ГНС.

При этом сообщается, что в настоящее время со стороны налоговой службы проводятся необходимые мероприятия по интеграции перехода в части применения электронной подписи ГП "Инфоком", которые будут реализованы в ближайшее время.

В "Кабинете налогоплательщика" можно сдать налоговую отчетность в виде электронного документа следующими способами:

- Рутокен 2.0 - через Инфоком, DosTek и UBR;

- Облачная электронная подпись - через Инфоком, DosTek и UBR;

- ID карта (паспорт образца 2017 года) только для физических лиц - через Инфоком.

Напомним, накануне в VB.KG обратились предприниматели, которые сообщили о проблемах при получении ЭЦП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380899
Теги:
бизнес, налоги, правительство, Кыргызстан, ГНС, ГРС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  