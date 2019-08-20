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Милиция ищет виновника ДТП, в котором погибла целая семья, в том числе дети

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- Оксана Гут
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Сотрудники милиции ОВД Жайылского района Чуйской области просят помощи с поисками водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 августа примерно в 10:00 часов на автодороге Бишкек-Ош в Суусамырской долине на 174 км произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин марки - "Хонда-Торнео" под управлением А.Т. 1995 года рождения уроженца Таласской области, МАН-Т-40 под управлением А.Ж. 1980 года рождения и "Мазда GX-7" под управлением А.У. 1982 года рождения.

В результате ДТП скончались водитель автомашины марки "Мазда GX-7" А.И. 1982 года рождения, пассажиры этой же автомашины - супруга водителя А.Н. 1982 года рождения и их несовершеннолетние дети А.Р. 2006 года рождения и А.У. 2015 года рождения. Еще одна пассажирка - девочка 2011 года рождения госпитализирована различными травмами в больницу.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района, ведется досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК Кыргызской Республики.

Следственной службой назначены все необходимые экспертизы. В настоящий момент результаты заключения экспертизы все еще не готовы.

Со слов очевидцев виновником ДТП является водитель автомашины марки "Хонда-Торнео" уроженец Таласской области Алтымышов Талгатбек Алмазбекович 1995 года рождения, который после оказанной первой медицинской помощи фельдшерами, скрылся с места происшествия.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения А.Т. и его задержанию.

- Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр. Алтымышова Т.А. сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Жайылского района 0(312) 22-15-58, 0555 (29-95-20), 0(701) 31-41-93 или в 102. Важна любая информация. Заранее благодарим за оказанное содействие! Анонимность гарантируется! – говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/380903
Теги:
ГУВД, ДТП, несовершеннолетние, погибшие, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие
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