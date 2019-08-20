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Адвокат: Уголовное дело в отношении Эркинбека Чодуева возобновлено

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- Бакыт Стамов
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Заявление главы Минсельхоза Эркинбека Чодуева о том, что Фируза Ибрагимова, которая обвиняет его в мошенничестве, сама является фигурантом уголовного дела, не имеет отношения к его делу. Об этом редакции VB.KG заявил адвокат Сумар Насиза, который представляет интересы Ибрагимовых.

По его словам, Иссык-Атинский районный суд оправдал ее.

- Его сторона хочет, как бы сказать, что Чодуев, мол, не виноват и доказательством служит тот факт, что Ибрагимову пытались привлечь за мошенничество. Я еще раз говорю, во-первых, суд ее оправдал. Во-вторых, ее дело абсолютно не имеет отношения к уголовному делу Чодуева, - отметил Насиза.

Прокомментировал адвокат и заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства КР о том, что "Верховным судом КР было вынесено Постановление от 12.07.19 г. согласно которому решение Межрайонного суда Ошской области об отказе в удовлетворении иска ОсОО "Коттон-Оушен" остается в силе".

- Верховный суд не закрывал это дело, он всего лишь рассматривал гражданское дело по иску Фирузы Ибрагимовой. И суд всего на всего отказал в иске в связи истечением искового срока. Само же уголовное дело осталось. Да оно тянется вот уже 8 лет. За это время один раз его уже прекращали, мы писали жалобу в Генпрокуратуру, но безрезультатно. Потом мы обратились в Первомайский райсуд Бишкека, который отменил это решение. Потому что в деле есть заключения аудиторской проверки и судебно-бухгалтерской экспертизы, которые подтвердили, что ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс" под руководством Эркинбека Чодуева получили наличные средства в сумме более 1 500 000 млн долларов. В настоящий момент следствие МВД повторно сделает экспертизу, результаты которой мы ждем, - добавил он.

Напомним, ранее исполнительный директор компании "Коттон Оушен" из Жалал-Абада Замира Ибрагимова обвинила нынешнего министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в присвоении миллиона долларов.


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URL: https://www.vb.kg/380911
Теги:
долг, суд, экспертиза, Кыргызстан, уголовное дело, МВД, Минсельхоз
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