Предприниматель из КР будет поставлять форель в Россию

Генеральный директор рыбного хозяйства "Тянь-Шань Форель" Илгиз Шаменов подписал договор с российской компанией ОсОО "Продмассив Сибирь" о поставках кыргызстанской форели в Россию. Об этом редакции VB.KG сообщил сам предприниматель.

По его словам, сумма контракта составляет 3 млн долларов.

- Это первый шаг, который позволит реализовывать кыргызстанскую рыбу за рубежом в больших количествах. Высокое качество форели, выращенной в Кыргызстане, уже признано во всем мире, - отметил Шаменов.

Также он добавил, что президент КР Сооронбай Жээнбеков этим летом посетил его рыбное хозяйство.

- В ходе осмотра глава государства выразил готовность в оказании поддержки отечественного рыбного производства. В частности, он заверил, что со стороны Российско-кыргызского фонда развития будет оказана поддержка, - сказал он.

Отметим, после отставки министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева кандидатура молодого предпринимателя Илгиза Шаменова также рассматривалась на пост главы Минсельхоза.