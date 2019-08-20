Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Предприниматель из КР будет поставлять форель в Россию

200  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный директор рыбного хозяйства "Тянь-Шань Форель" Илгиз Шаменов подписал договор с российской компанией ОсОО "Продмассив Сибирь" о поставках кыргызстанской форели в Россию. Об этом редакции VB.KG сообщил сам предприниматель.

По его словам, сумма контракта составляет 3 млн долларов.

- Это первый шаг, который позволит реализовывать кыргызстанскую рыбу за рубежом в больших количествах. Высокое качество форели, выращенной в Кыргызстане, уже признано во всем мире, - отметил Шаменов.

Также он добавил, что президент КР Сооронбай Жээнбеков этим летом посетил его рыбное хозяйство.

- В ходе осмотра глава государства выразил готовность в оказании поддержки отечественного рыбного производства. В частности, он заверил, что со стороны Российско-кыргызского фонда развития будет оказана поддержка, - сказал он.

Отметим, после отставки министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева кандидатура молодого предпринимателя Илгиза Шаменова также рассматривалась на пост главы Минсельхоза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380912
Теги:
Россия, рыбное хозяйство, экспорт, Кыргызстан, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  