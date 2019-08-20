Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В России упрощаются правила предоставления гражданства

295  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России узаконен ряд важных нововведений, направленных на упрощение процедур получения гражданства РФ зарубежными соотечественниками. Об этом сообщила на пресс-конференции в Москве начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Все эти изменения законодательства, по ее словам, приняты во исполнение поручений президента РФ, которые были даны по результатам его прошлогодней прямой линии. И разрабатывались совместно со всеми федеральными органами и власти, с администрацией главы государства, с депутатским корпусом, а также с представителями общественности.

Одно из таких изменений уже вступило в силу с 6 августа, оно решает актуальную проблему, связанную с изъятием паспортов. Срок выдачи изъятых паспортов, который прежде ограничивался 1 января 2020 года, продлевается до 2025 года без депортации их обладателей.

Одновременно увеличивается категория лиц, подпадающих под эту норму. То есть, как заявлено, все иностранные граждане и лица без гражданства, которые необоснованно, не имея на то оснований, получили в свое время паспорта граждан России, не являясь при этом ее гражданами, смогут в упрощенном порядке приобрести это гражданство - либо в результате приема в него, либо в результате признания его.

- Подчеркну, что паспорт гражданина РФ выдается именно гражданину РФ, то есть гражданство первично. А гражданином РФ можно стать либо по признанию, то есть по факту проживания в ней на 6 февраля 1992 года, либо по приобретению гражданства. К сожалению, на протяжении новейшей истории, в период становления российской государственности, обмена паспортов на новый образец такие документы выдавались без проведения проверок наличия этого гражданства у определенных категорий лиц. Что и породило проблему наличия российских паспортов у лица, которые гражданами РФ не являются. Такие факты выявляются, и тогда выносится заключение об отсутствии у человека российского гражданства, а паспорт подлежит изъятию, - пояснила суть коллизии Валентина Казакова.

- Но теперь, - продолжила она, - если человек получил этот паспорт до 1 января 2010 года, когда у нас сформировалась система учета, банк данных паспортов и граждан РФ, проверки стали объективными, тщательными, он может быть принят в гражданство, минуя процедуру получения разрешения на временное проживание, вид на жительство, с минимальным перечнем подаваемых документов, в числе которых заявление, акт об изъятии паспорта. Причем если он на сегодняшний момент имеет также паспорт иностранного гражданина, не вышел из гражданства этого государства, то необходима процедура приобретения российского гражданства. И заявитель станет гражданином России с даты вынесения решения о приеме в ее гражданство. Если же он является лицом без гражданства, нет сведений о наличии у него гражданства другого государства, этот человек будет признан гражданином РФ с даты выдачи ему российского паспорта либо тех временных документов, которые выдавались. А ранее это были вкладыши по принадлежности к гражданству РФ, различные отметки в паспортах, предоставлявшиеся либо нашими подразделениями либо консульскими загранучреждениями. Учитывается, что ошибка была допущена не по воле человека, а в результате сложившихся обстоятельств.

Для контроля за реализацией этой нормы в данный момент прорабатывается вопрос создания межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители федеральных органов исполнительной власти, генпрокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ.

Следующий закон, который вступит в силу с 1 октября 2019 года, сокращает с трех лет до одного года минимальный срок трудовой деятельности специалистов, имеющих право обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ. В первую очередь, по словам Валентины Казаковой, это касается квалифицированных специалистов. Перечень соответствующих специальностей, в котором есть врачи, инженеры, токари, электрики и многие другие, утвержден Министерством труда и социальной защиты. Обязательным условием для реализации этого права является перечисление работодателем страховых взносов в пенсионный фонд РФ за своего работника.

- Еще одно нововведение, которое коснется большого круга граждан, - упрощение права проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства на долгосрочной основе, - подчеркнула начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. - С 1 ноября расширяется перечень категорий, которые могут получить разрешение на временное проживание (РВП) без квоты, установленной правительством РФ.

Сегодня таким правом обладают лица, имеющие близких родственников в РФ, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками Госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь к ним добавляются, в частности, лица, имеющие статус беженца или переселенца, а также граждане государств, входивших в состав бывшего СССР, получившие профессиональное образование в российских вузах.

Также с 1 ноября 2019-го вид на жительство (ВЖ) становится бессрочным, дается или продлевается в 14, 20 и 45 лет, по аналогии с заменой паспорта гражданина РФ. При этом срок рассмотрения заявления о выдаче РВП сокращается с шести месяцев до четырех. Исключение сделано для высококвалифицированных специалистов, в случае с которыми вопрос будет решаться в зависимости от заключенного трудового договора.

А для отдельных категорий предусмотрена возможность получения ВЖ, минуя РВП. Прежде всего, это уроженцы РСФСР, которые в прошлом состояли в гражданстве СССР, лица, чьи близкие родственники проживают на территории РФ – родители, дети, за исключением лиц, состоящих в браке с гражданами РФ (таким по-прежнему нужно будет получать вначале РВП), представители специальностей из упомянутого перечня, утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ. Эти же изменения коснулись и носителей русского языка, для них ВЖ становится бессрочным.

- Полагаем, что все эти нововведения помогут нашим соотечественникам, которые уже вернулись на территорию России или желают переехать в нее, но из-за сложности и долгосрочности оформления документов пока раздумывали, уже в ближайшее время получить в упрощенном порядке либо статусные документы для долгосрочного проживания, либо приобрести гражданство РФ, - заявила Валентина Казакова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380919
Теги:
Россия, гражданство, СССР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  