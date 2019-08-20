В России упрощаются правила предоставления гражданства

В России узаконен ряд важных нововведений, направленных на упрощение процедур получения гражданства РФ зарубежными соотечественниками. Об этом сообщила на пресс-конференции в Москве начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Все эти изменения законодательства, по ее словам, приняты во исполнение поручений президента РФ, которые были даны по результатам его прошлогодней прямой линии. И разрабатывались совместно со всеми федеральными органами и власти, с администрацией главы государства, с депутатским корпусом, а также с представителями общественности.

Одно из таких изменений уже вступило в силу с 6 августа, оно решает актуальную проблему, связанную с изъятием паспортов. Срок выдачи изъятых паспортов, который прежде ограничивался 1 января 2020 года, продлевается до 2025 года без депортации их обладателей.

Одновременно увеличивается категория лиц, подпадающих под эту норму. То есть, как заявлено, все иностранные граждане и лица без гражданства, которые необоснованно, не имея на то оснований, получили в свое время паспорта граждан России, не являясь при этом ее гражданами, смогут в упрощенном порядке приобрести это гражданство - либо в результате приема в него, либо в результате признания его.

- Подчеркну, что паспорт гражданина РФ выдается именно гражданину РФ, то есть гражданство первично. А гражданином РФ можно стать либо по признанию, то есть по факту проживания в ней на 6 февраля 1992 года, либо по приобретению гражданства. К сожалению, на протяжении новейшей истории, в период становления российской государственности, обмена паспортов на новый образец такие документы выдавались без проведения проверок наличия этого гражданства у определенных категорий лиц. Что и породило проблему наличия российских паспортов у лица, которые гражданами РФ не являются. Такие факты выявляются, и тогда выносится заключение об отсутствии у человека российского гражданства, а паспорт подлежит изъятию, - пояснила суть коллизии Валентина Казакова.

- Но теперь, - продолжила она, - если человек получил этот паспорт до 1 января 2010 года, когда у нас сформировалась система учета, банк данных паспортов и граждан РФ, проверки стали объективными, тщательными, он может быть принят в гражданство, минуя процедуру получения разрешения на временное проживание, вид на жительство, с минимальным перечнем подаваемых документов, в числе которых заявление, акт об изъятии паспорта. Причем если он на сегодняшний момент имеет также паспорт иностранного гражданина, не вышел из гражданства этого государства, то необходима процедура приобретения российского гражданства. И заявитель станет гражданином России с даты вынесения решения о приеме в ее гражданство. Если же он является лицом без гражданства, нет сведений о наличии у него гражданства другого государства, этот человек будет признан гражданином РФ с даты выдачи ему российского паспорта либо тех временных документов, которые выдавались. А ранее это были вкладыши по принадлежности к гражданству РФ, различные отметки в паспортах, предоставлявшиеся либо нашими подразделениями либо консульскими загранучреждениями. Учитывается, что ошибка была допущена не по воле человека, а в результате сложившихся обстоятельств.

Для контроля за реализацией этой нормы в данный момент прорабатывается вопрос создания межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители федеральных органов исполнительной власти, генпрокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ.

Следующий закон, который вступит в силу с 1 октября 2019 года, сокращает с трех лет до одного года минимальный срок трудовой деятельности специалистов, имеющих право обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ. В первую очередь, по словам Валентины Казаковой, это касается квалифицированных специалистов. Перечень соответствующих специальностей, в котором есть врачи, инженеры, токари, электрики и многие другие, утвержден Министерством труда и социальной защиты. Обязательным условием для реализации этого права является перечисление работодателем страховых взносов в пенсионный фонд РФ за своего работника.

- Еще одно нововведение, которое коснется большого круга граждан, - упрощение права проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства на долгосрочной основе, - подчеркнула начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. - С 1 ноября расширяется перечень категорий, которые могут получить разрешение на временное проживание (РВП) без квоты, установленной правительством РФ.

Сегодня таким правом обладают лица, имеющие близких родственников в РФ, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками Госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь к ним добавляются, в частности, лица, имеющие статус беженца или переселенца, а также граждане государств, входивших в состав бывшего СССР, получившие профессиональное образование в российских вузах.

Также с 1 ноября 2019-го вид на жительство (ВЖ) становится бессрочным, дается или продлевается в 14, 20 и 45 лет, по аналогии с заменой паспорта гражданина РФ. При этом срок рассмотрения заявления о выдаче РВП сокращается с шести месяцев до четырех. Исключение сделано для высококвалифицированных специалистов, в случае с которыми вопрос будет решаться в зависимости от заключенного трудового договора.

А для отдельных категорий предусмотрена возможность получения ВЖ, минуя РВП. Прежде всего, это уроженцы РСФСР, которые в прошлом состояли в гражданстве СССР, лица, чьи близкие родственники проживают на территории РФ – родители, дети, за исключением лиц, состоящих в браке с гражданами РФ (таким по-прежнему нужно будет получать вначале РВП), представители специальностей из упомянутого перечня, утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ. Эти же изменения коснулись и носителей русского языка, для них ВЖ становится бессрочным.

- Полагаем, что все эти нововведения помогут нашим соотечественникам, которые уже вернулись на территорию России или желают переехать в нее, но из-за сложности и долгосрочности оформления документов пока раздумывали, уже в ближайшее время получить в упрощенном порядке либо статусные документы для долгосрочного проживания, либо приобрести гражданство РФ, - заявила Валентина Казакова.