Феликс Кулов вновь предложил простить Аскара Акаева

Экс-премьер-министр КР Феликс Кулов предложил простить беглого президента Аскара Акаева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, не ошибается тот, кто ничего не делает. Политик предложил дать Акаеву возможность высказаться на государственном телеканале, чтобы он имел возможность оправдаться.

"Умение прощать, одно из великих качеств нашего народа. Ибо умение прощать - это свойство человека сильного и великодушного. Чему пример нашего Манас-Ата. К сожалению, сегодня в обществе стали преобладать зависть, озлобленность. Особенно ярко это проявляется в соцсетях и особенно со стороны тех, кого раньше называли анонимщиками. Теперь их называют троллями, фейками, а также "диванными" экспертами, ничего в жизни не сделавшими, но зато проявляющими неуёмную активность в критическом брюзжании. Я уверен нельзя препятствовать возвращению Акаева и, видимо, уже наступает время для дачи объективной оценки его деятельности на посту первого Президента страны и при этом предоставить ему публично на каналах госТВ самому высказаться по всем возможным политическим обвинениям в свой адрес, которые прозвучали после его ухода с должности (юридических, как всем известно, ему не вменяют)", - написал Кулов.

Отметим, в начале этого года экс-премьер-министр Феликс Кулов уже предлагал простить беглого президента и воспользоваться его опытом.

При этом стоит напомнить, что в период президента Аскара Акаева Феликс Кулов был осужден по двум обвинениям.

22 января 2001 года приговором Бишкекского гарнизонного суда Кулов был осуждён на 7 лет с конфискацией имущества и лишением звания генерал-лейтенанта за злоупотребление служебным положением на посту главы ГКНБ.

В мае 2002 года на новом процессе суд приговорил его к десяти годам заключения, признав его виновным в растрате госсредств в 1993-1997 годах в бытность губернатором Чуйской области.