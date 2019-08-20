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Кыргызстан признан россиянами одной из лучших стран для отдыха

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у граждан России. Об этом сообщил сервис OneTwoTrip (известный онлайн-сервис для организации путешествий, представлен на рынках РФ, стран СНГ, Европы и США).

Согласно исследованию OneTwoTrip, первое-третье места в десятке самых востребованных в этом плане государств заняли Армения, Италия и Турция. Также россияне активно путешествуют в Германию, Испанию, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Францию.

Напомним, что Кыргызстан уже в течение ряда лет успешно презентует свой туристический потенциал на международных специализированных выставках, проходящих, в том числе, в России. Экспозиция республики была представлена и на 26-й Московской международной турвыставке "MITT-2019", состоявшейся в марте нынешнего года в столице РФ. Наша сторона была представлена здесь делегацией департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма КР, а также представителями Туристического альянса и Ассоциации курортов КР, ряда туроператоров, пансионатов и курортов.

- Внимание к Кыргызстану со стороны посетителей выставки было проявлено большое, - сообщила тогда руководитель делегации, заведующая отделом организационно-правовой работы упомянутого департамента Кундуз Бейшеева. -Мы познакомили их с туристическими возможностями страны в летний и зимний период, с ее лечебно-оздоровительным комплексом. Быстро расходились буклеты и информационные материалы о природных особенностях, рекреационном потенциале республики. Шли активные переговоры отечественных туроператоров с коллегами из России и других государств, прорабатывались совместные проекты с прежними партнерами, налаживались связи с новыми,

Особый интерес был проявлен в нынешнем году к экологическому, горному туризму, альпинизму в Кыргызстане, к существующей в этих сферах инфраструктуре, перспективам ее развития.


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URL: https://www.vb.kg/380923
Теги:
Россия, СНГ, туризм, Кыргызстан
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