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Установлена распространительница аудио о готовящихся беспорядках в стране

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- Оксана Гут
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Установлена распространительница провокационного аудио в соцсетях, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, выявлена гражданка КР Ю.П., которая распространила в социальных сетях сообщение о готовящихся массовых беспорядках в период 25 августа по 13 сентября 2019 года.

Установлено, что она, поверив разным слухам, записала аудио обращение и в целях предупреждения своих родных и близких отправила сообщение, которое было мгновенно распространено в соцсетях.

В ходе профилактической беседы она призналась в неправомерности своих действий и выразила сожаление, что поддалась панике. Также обратилась к жителям страны, с извинениями, что ввела общественность в заблуждение.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий с ней была проведена профилактическая беседа.


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URL: https://www.vb.kg/380932
Теги:
ГКНБ, закон, массовые беспорядки, митинг, социальные сети, Кыргызстан
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