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Тонировку с автомашины, на которой передвигался Бабанов, придется снять

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- Оксана Гут
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Автомашина марки Лексус LХ570 государственным номерным знаком В 7700 АА, на которой передвигался Омурбек Бабанов, не может иметь разрешения на тонировку передних боковых стекол. Об этом заявляет пресс-служба ГУОБДД КР.

Согласно требованиям части 3 статьи 129 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, управление транспортным средством с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей, в том числе кустарного, промышленного изготовления, либо с использованием на них шторок или с наличием на стеклах зеркального тонирующего покрытия, запрещено.

Нарушение этой статьи влечет для владельца авто наложение штрафа 3-ей категории, то есть 5 тысяч 500 сомов.

Соответствующий протокол уже выписан водителю Омурбека Бабанова. В настоящее время автомашина направлена на определения светопроницаемости передних боковых стекол в Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР для определения соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Только после экспертизы и выплаты штрафа машину можно будет забрать со штрафстоянки. Да и запрещенную тонировку придется снять.

Для справки:

Часть 3 статьи 129 КоН КР не распространяется на специальные автомашины, перечень которых устанавливается правительством №360 от 30.06.2016 года:

1. Служебные автотранспортные средства президента КР, премьер-министра КР, торага Жогорку Кенеша КР, председателя Верховного суда КР.

2. Служебные автотранспортные средства 9 Службы Государственного комитета национальной безопасности КР, осуществляющие охрану и сопровождение (эскортирование) служебного автотранспорта президента, премьер-министра, торага Жогорку Кенеша, председателя Верховного суда.

3. Специальный транспорт закрытого акционерного общества "Кыргызская инкассация" по доставке денежных средств и ценных грузов.

4. Специальные служебные транспортные средства, предназначенные для перевозки (конвоирования) осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Напомним, накануне пока экс-кандидат в президенты находился на допросе в ГКНБ в качестве свидетеля по делу о провокационных высказываниях им в 2017 году в микрорайоне Он-Адыр, Лексус LХ570, на которой он приехал, забрал эвакуатор.ГКНБ: Установлен факт завышения суммы ремонтных работ подземок в Бишкеке


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URL: https://www.vb.kg/380952
Теги:
ГКНБ, Омурбек Бабанов, тонировка, штраф, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, эвакуация авто, ГУОБДД
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