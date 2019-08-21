ГКНБ: Установлен факт завышения суммы ремонтных работ подземок в Бишкеке

В Бишкеке правоохранительными органами выявлены факты завышения стоимости работ при ремонте надземных и подземных пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, 14 августа 2019 года Прокуратурой Бишкека в АИС ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по ст. 320 ч. 2 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

"Установлено, что в 2018 году прокуратурой г.Бишкек была проведена проверка конкурсов, проведенных УКС мэрии г.Бишкек на закупку работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов по пр. Чуй и ул. Абдырахманова, пр. Манаса и пр.Чуй, а также надземных пешеходных переходов по ул. Курманжан Датка (ТРК Аламедин) и Шабдан баатыра (ТРК Мадина).

По итогам проверки выявлены факты завышения стоимости работ в размере 498,9 тыс. сомов, из которых работы на сумму 122,3 тыс. сомов были устранены подрядчиками.

Таким образом, ущерб бюджету г.Бишкек составил 376,6 тысяч сомов.

Также, 2018 году по представлению прокуратуры г.Бишкек 7 сотрудников УКС мэрии г.Бишкек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расследование данного уголовного дела поручено следственным органам ГКНБ КР", - говорится в сообщении ГКНБ.