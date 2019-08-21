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Активист Тимур Саралаев открыл в Москве предприятие

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- Бакыт Стамов
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Активный гражданский активист и председатель политического движения "Жаны Муун" Тимур Саралаев в Москве занял пост генерального директора ООО "Совместное предприятие Торговый дом Азия". Об этом он написал на своей странице.

Редакция VB.KG связалась с Тимуром Саралаевым, чтобы узнать, чем именно будет заниматься московское предприятие, которое он возглавил.

- С недавнего времени я проживаю в Москве, где возглавляю Фонд поддержки мигрантов КР. Работы, я вам скажу, очень много. Бегаем с региона в регион, оказывая помощь мигрантам. Вот, буквально, вчера ночью мне позвонил наш соотечественник и пожаловался на инцидент, произошедший с его другом. Его оказывается сбила машина и в больнице он написал заявление, что не имеет претензий к виновникам ДТП. Разумеется, его вынудили это сделать, с учетом юридической безграмотности запугать человека не проблема. Конечно, мы ему объяснили, куда ему нужно обратиться и как защитить свои права. Это я к тому говорю, что общественная деятельность требует немалых затрат и поэтому в Москве я решил заниматься и бизнесом, - начал он свой рассказ.

Свое предприятие, продолжил собеседник редакции, он открыл совместно с гражданином России.

- Я пока полностью не могу рассказать о том, чем будет заниматься "Торговый дом Азия", но для Кыргызстана, я уверен, предприятие принесет пользу. Вообще Россия страна огромных возможностей и для Кыргызстана это является большим плюсом. К примеру, мы сейчас договариваемся о поставках кыргызстанских стройматериалов на рынок России, что в свою очередь принесет доход нашей стране, - отметил Саралаев.

В заключение Тимур Саралаев отметил, что в любом случае для него в приоритете общественная деятельность.

- Очень скоро, а именно 28 августа мы в Тверской области планируем провести важное мероприятие. В этот день будет произведена закладка камня будущему памятнику павшим войнам из Кыргызстана. Мы ведь по прежнему продолжаем находить останки наших погибших соотечественников. Да и место памятника выбрано символическое. Ведь рядом находится Волоколамск, где прошли бои, в том числе и с участием кыргызстанцев, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/380967
Теги:
бизнес, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, активисты, Мигрант
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