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В Санкт-Петербурге кыргызстанец отравился неизвестным психотропом

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге на улице нашли труп молодого человека с травмами на теле. Однако, как показала экспертиза, скончался он, скорее всего, от отравления неизвестным психотропным веществом, сообщили местные СМИ.

В дальнейшем выяснилось, что погибший - 23-летний гражданин Кыргызстана. По информации сотрудников НИИ скорой помощи, его доставили сюда глубокой ночью. Кыргызстанец проживал на Московском шоссе, на миграционном учете в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не состоял.

Посмертный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома правого полушария и аспирационный синдром. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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URL: https://www.vb.kg/380974
Теги:
Россия, трудовая миграция, труп, Кыргызстан, Мигрант
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