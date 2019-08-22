В Санкт-Петербурге кыргызстанец отравился неизвестным психотропом

В Санкт-Петербурге на улице нашли труп молодого человека с травмами на теле. Однако, как показала экспертиза, скончался он, скорее всего, от отравления неизвестным психотропным веществом, сообщили местные СМИ.

В дальнейшем выяснилось, что погибший - 23-летний гражданин Кыргызстана. По информации сотрудников НИИ скорой помощи, его доставили сюда глубокой ночью. Кыргызстанец проживал на Московском шоссе, на миграционном учете в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не состоял.

Посмертный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома правого полушария и аспирационный синдром. Обстоятельства происшествия устанавливаются.