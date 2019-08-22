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Госдеп США выразил поддержку борьбе с коррупцией в Кыргызстане

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- Оксана Гут
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21 августа 2019г. в г.Нур-Султан состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова с Заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Стороны выразили готовность к наращиванию сотрудничества по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Подтверждена заинтересованность в активизации переговоров по подготовке к подписанию базового соглашения о сотрудничестве между двумя странами.

Американская сторона выразила поддержку демократически избранным институтам и верховенству закона в Кыргызстане, а также борьбе с коррупцией, проводимой Президентом КР С.Жээнбековым. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества в вопросе возврата незаконно вывезенных из Кыргызстана активов.

Обсуждены возможности инвестиционного сотрудничества, привлечения


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URL: https://www.vb.kg/380975
Теги:
Казахстан, США, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков
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