Госдеп США выразил поддержку борьбе с коррупцией в Кыргызстане

21 августа 2019г. в г.Нур-Султан состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова с Заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Стороны выразили готовность к наращиванию сотрудничества по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Подтверждена заинтересованность в активизации переговоров по подготовке к подписанию базового соглашения о сотрудничестве между двумя странами.

Американская сторона выразила поддержку демократически избранным институтам и верховенству закона в Кыргызстане, а также борьбе с коррупцией, проводимой Президентом КР С.Жээнбековым. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества в вопросе возврата незаконно вывезенных из Кыргызстана активов.

Обсуждены возможности инвестиционного сотрудничества, привлечения