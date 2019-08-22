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В правительстве создали "Фонд социального партнерства по развитию регионов"

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- Оксана Гут
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При Правительстве КР создан Общественный фонд "Фонд социального партнерства по развитию регионов". Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

Целью и задачей данного постановления является создание Общественного Фонда "Фонд социального партнерства по развитию регионов" в целях укрепления материально-технической базы и поддержку деятельности учреждений, направленные на развитие человеческого капитала, а также поддержку и создания предприятий в регионах.

В рамках подписанного Стратегического Соглашения в сентябре 2017 года компания "Центерра Голд Инк." берет новые обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, а также поддержки мероприятий, направленные на развитие регионов.

Созданный Фонд будет поддерживать и финансировать мероприятия и проекты, направленные на создание соответствующих условий для развития эко-туризма и инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделяться поддержке и созданию новых предприятий в регионах, направленные на экспортно-ориентированное производство, инновационные технологии, возобновляемые источники энергии, переработку сельскохозяйственной продукции и сборочное производство.

В рамках соглашений планируется поступление несколькими траншами 10,0 млн. долл. США в пользу Фонда, а также ежегодного поступления средств в размере 0,4 процентов от совокупного годового дохода.

Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.

Кроме того, поступление финансовых средств будет осуществляться за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани". Поэтому дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета не будет.


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URL: https://www.vb.kg/380981
Теги:
Кумтор, правительство, туризм, экология
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