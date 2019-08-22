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Политолог: Текебаев и Бабанов станут конструктивной оппозицией

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- Оксана Гут
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Текебаев все-таки выйдет, будет оправдан, потому что на самом деле это был политический заказ. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

Он считает, что реабилитация лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, как и возвращение основателя партии "Республика" Омурбека Бабанова произошли именно сейчас не случайно.

Сегодня, говорит он, действующая власть с арестом Алмазбека Атамбаева практически не имеет на политическом поле оппонентов. Меж тем, в стране определенными силами раскачивается ситуация по вектору север-юг и осенью это может принять четкие очертания раскола. К тому же нарастает недовольство народа к власти в связи со сложным социально-политическим положением.

- Два года президентства Сооронбая Жээнбекова: борьба с Атамбаевым, с коррупцией, а экономического прорыва нет, одни провалы. Сейчас невозможно сделать экономический рывок, для этого нужно всю систему менять, как Зеленский (президент Украины – ред.), ломать вертикаль, это по сути дестабилизировать ситуацию. Но у нас в отличии от Украины кланы, как их ломать. Поэтому задача Бабанова и Текебаева, став оппозицией, аккумулировать на себе весь деструктивный электорат, который выращивал Атамбаев, - считает Сариев.

Все эти ситуации, говорит эксперт, с арестом машины Бабанова, допросы и даже разговоры о том, что в Кыргызстан может вернуться Аскар Акаев и власти в принципе не против - меняют повестку, люди обсуждают политику, а не болезненную тему экономики. Что несомненно на руку властям.

Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов должны стать конструктивной оппозицией, не такой как был Алмазбек Атамбаев. Поэтому, уверен политолог, с ними есть некие рамочные соглашения, в обмен на участие в парламентских выборах.

- Таким образом будет стабилизация. Бабанов – север, Текебаев – "узник совести", которого поддерживает и север, и юг. Вскоре выяснится, что Бабанов чист (обвинения по уголовным статьям будут сняты – ред.) и он начнет высказывать свои экономические идеи, и народ сам попросит его в премьер-министры или его людей, того же Каната Исаева. Текебаев же хоть и головная боль для власти, он самостоятельный политик, у него есть свой вектор, но не будет рисковать. Это его последний шанс. Им важны парламентские выборы, важно пройти в Жогорку Кенеш со своей крепкой партией, - резюмировал Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/380985
Теги:
выборы, отставка, правительство, президент, Кыргызстан, экономика, политика, Жогорку Кенеш, Марс Сариев, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев
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