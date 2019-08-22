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Адиль Турдукулов требует привлечь к ответственности Абдиля Сегизбаева

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- Оксана Гут
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Адиль Турдукулов отправил обращение Генеральному прокурору КР с просьбой дать оценку действиям Абдиля Сегизбаева по делу Омурбека Текебаева, чтобы привлечь к ответственности. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Турдукулов напомнил, что осенью 2016 года на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заявил, что депутаты от фракции "Ата Мекен" - Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова - были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком", и что это подтверждают документы, которые получены из Белиза - государства в Центральной Америке.

- Эти фиктивные документы активно транслировалось по главному телеканалу страны - КТРК, а в отношении депутатов началась проверка. Потом, однако выяснилось, что ГКНБ не получал официальных документов из Белиза. Получается Сегизбаев, злоупотребляя своим положением, в рамках очернения вышеуказанных лиц занимался подлогом и элементарным мошенничеством, - отмечает он.

Регистрационный номер обращения № 34699, сообщил Турдукулов.


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URL: https://www.vb.kg/380988
Теги:
Абдил Сегизбаев, Адиль Турдукулов, Омурбек Текебаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, уголовная ответственность, Кыргызстан, Белизгейт
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