В Алматы обсуждают вероятные последствия глобального потепления

В Алматы проходит встреча журналистов и представителей госорганов с делегацией Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Мероприятие организовал Региональный экологический центр Центральной Азии.

Данная встреча, по словам авторов проекта, ставит перед собой цель повысить осведомленность ученых и студентов о результатах Специального доклада 1,5 градуса Цельсия (SR1,5) и пятого Оценочного доклада (AR5) с фокусом на Центральную Азию, повысить вовлеченность научного сообщества в проведении исследований, связанных с изменением климата, и способствовать этому путем предоставления информации о процессах МГЭИК в преддверии 6-ого оценочного периода.

В мероприятиях приняли участие представители РЭЦЦА, Всемирного банка, центральноазиатских государств и МГЭИК.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) является органом ООН по оценке научных вопросов, относящихся к изменению климата. МГЭИК предоставляет регулярные оценочные доклады по научным основам изменения климата, его последствий и будущих рисков, а также вариантов адаптации и смягчения его последствий. Созданная в 1988 году Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), МГЭИК ставит перед собой цель по предоставлению правительствам на всех уровнях научной информации, которая может быть использована для разработки климатической политики. Доклады МГЭИК являются также значимым вкладом в международные переговоры по изменению климата.

МГЭИК является организацией правительств, состоящих в Организации Объединенных Наций или ВМО. В настоящее время МГЭИК насчитывает 195 членов. Однако в работе МГЭИК принимают участие тысячи людей со всего мира. Что касается оценочных докладов, ученые МГЭИК добровольно тратят свое время на оценку тысяч научных публикаций, выходящих каждый год, чтобы предоставить исчерпывающее резюме того, что известно о факторах изменения климата, его последствиях и будущих рисках, а также о том, как адаптация и смягчение последствий могут уменьшить риски.

Специальный доклад 1,5 (SR1,5) предупреждает нас о последствиях изменения климата, которые нас ожидают, если температура поднимется более, чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что напрямую связано с глобальными уровнем выбросов парниковых газов", - сообщили организаторы встречи.