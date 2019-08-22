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Генпрокуратура: Карамушкина подозревается в соучастии захвата заложников

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Генеральная прокуратура КР подтвердила, что депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина из свидетелей переведена в статус подозреваемой.

Карамушкиной вручено уведомление о подозрении в преступлении, предусмотренного статьей 43 ч.2 и статьей 244 ч.3 УК КР.

В частности, парламентарий обвиняется в соучастии в захвате заложников - сотрудников спецназа - 7 августа в доме Алмазбека Атамбаева.

Для справки:

Статья 43 УК КР. Виды соучастников преступления

2. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ею.

Статья 244 УК КР. Захват заложников

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие по неосторожности тяжкий вред, - наказываются лишением свободы V категории со штрафом V категории (от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев, штраф - от 220 000 до 260 000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/381001
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