Министры иностранных дел Кыргызстана и Казахстана встретились в Нур-Султане

22 августа в городе Нур-Султан Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков провел двустороннюю встречу с Министром иностранных дел Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили состояние и перспективы кыргызско-казахстанского сотрудничества, а также подчеркнули приверженность дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.

Кроме того, министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и правительств двух стран, вопросы организации двусторонних и многосторонних внешнеполитических мероприятий, визитов и встреч на высшем и высоком уровне, планируемых на текущий 2019 год.

Особое внимание уделено вопросам подготовки к предстоящему визиту президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.