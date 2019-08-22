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Жителям Бишкека предлагают принять участие в акции по посадке деревьев

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека предлагает горожанам принять участие в акции по посадке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Дорогие горожане! Мы запускаем зеленую акцию "Парк для жизни". Выполняя поручение Президента КР Жээнбекова С.Ш, мы уже построили новый парк на Южной магистрали. Это 10 гектаров, на которых по проекту необходимо посадить 1800 деревьев, причем необходимы крупномерные деревья с закрытой корневой системой. Мы предлагаем каждому горожанину посадить свое дерево в новом парке на Южной магистрали между проспектом Ч. Айтматова и улицей Токтоналиева, а мы подготовим почву и будем бережно-бережно ухаживать за вашим деревом!

Каждый из нас может купить и посадить любой крупномер. Проект озеленения подготовлен специалистами Бишкекглавархитектуры, а список деревьев получил аккредитацию в Академии наук КР. Вот он, список крупномеров для будущих осенних посадок:

Каштан конский – 142 шт.

Платан восточный – 56 шт.

Липа сердцелистная – 119 шт.

Береза плакучая – 265 шт.

Клен остролистный Globuzum – 102 шт.

Клен остролистный форма краснолистная – 16 шт.

Клен остролистный форма пестролистная – 16 шт.

Преимущество посадки крупномерных деревьев с закрытой корневой системой в том, что они лучше приживаются к новой среде, будут меньше болеть и почти не подвергаются стрессу при транспортировке и пересадке.

Любимые бишкекчане! Сажайте деревья и передавайте эстафету своим друзьям, близким!

Фотографируйтесь, снимайте видео, как вы сажаете дерево и поделитесь в социальных сетях с хештегами #parkforlife_challenge #паркдляжизни #жашоотартуулагансейилбак на Facebook отмечайте официальную страницу мэрии https://www.facebook.com/312Bishkek, в Instagram отмечайте @meria_bishkek, а в Twitter - @bishkekcityhall

Не оставайтесь в стороне! Ведь всё начинается с одного дерева!

Все мнеобходимые консультации можно получить у начальника МП "Бишкекзеленхоз" Эльнуры Жолдошевой 0770048888", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381005
Теги:
мэрия, экология, парк, Бишкек, Кыргызстан
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