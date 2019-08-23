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Российские авиаторы сыграли в футбол с местными цементниками (фото)

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- Виктор Мурзов
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На стадионе школы-гимназии № 4 города Кант прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

Участвовали пять команд: по две от российской авиационной базы ОДКБ "Кант" и местного цементного завода, а также спортивная дружина второго микрорайона. Играли по круговой системе, то есть все против всех.

Открывая турнир, представитель командования авиабазы "Кант" майор Роман Пчелинцев, отметил, что Государственный флаг – это символ, в котором закреплены такие значимые для национального характера принципы и моральные ценности, как верность долгу и Отечеству, сила, мужество, благородство и честь.

Он пожелал участникам красивой игры, много голов, полной самоотдачи и чтобы ни у кого не было травм.

Все матчи проходили в упорной борьбе. На площадке кипели нешуточные страсти, но до жесткой игры дело не дошло, все старались быть корректными.

С этими соперниками футболисты авиабазы встречаются на спортивной площадке достаточно часто, они хорошо с ними знакомы и находятся в дружеских отношениях. Так что матчи были в буквальном смысле товарищеские.

В этот раз победа досталась одной из команд цементников, второе место заняла спортивная дружина авиабазы, "бронза"! досталась футболистам второго микрорайона.

Награды победителям и призерам вручил начальник штаба авиабазы "Кант" подполковник Денис Сафонов. Отмечены были также лучшие игроки турнира.


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URL: https://www.vb.kg/381006
Теги:
Кант, авиабаза, товарищеский матч, футбол, Кыргызстан
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