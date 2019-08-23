Осмоналиев: Верховный суд побоялся освободить Текебаева

Верховный суд отменил первоначальный приговор лидеру Ата-Мекена Омурбеку Текебаеву и отправил дело осужденного политика на пересмотр в первую инстанцию. То есть по сути теперь уже Текебаев теряет статус осужденного и становится просто обвиняемым.

Будет ли в таком случае изменена мера пресечения политику? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала доктору юридических наук, профессору Кайрату Осмоналиеву.

По его словам, суд в отношении Текебаева принял половинчатое решение, отменив приговор и направив на новое судебное разбирательство.

- В соответствии со статьей 446 УПК всего есть три варианта решения. Первое - то, которое вчера принято. Либо отказать, либо удовлетворить ходатайство, отменив приговор, когда не требуется новое судебное разбирательство. Фактически Верховный суд переложил ответственность на суд первой инстанции. Хотя, мог бы и отметить обвинительный приговор с постановлением оправдательного. Тогда Текебаева нужно было бы освободить с извинениями, с возмещением ущерба и восстановлением на должности. Этого Верховный суд, видимо, побоялся. Иначе, зная натуру Текебаева, они сами попали бы в недвусмысленную ситуацию, когда тот потребовал бы привлечь к уголовной ответственности всех работников правоохранительных органов, включая судей, за неправомерные решения, - отметил Осмоналиев.

Поэтому статус Текебаева остался прежним, продолжил эксперт.

- Он осуждённый, но с реальной перспективой быть освобождённым по решению суда первой инстанции. Точнее сказать, подсудимый, раз есть решение о новом судебном разбирательстве, - добавил он.