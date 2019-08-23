Генпрокурор может стать свидетелем в деле убийства Анарбая Мамажакыпова?

Вчера судебный процесс по делу убийства прокурора Баткенской области, где обвиняемым проходит Мелис Калыков, был отложен по причине неявки основных свидетелей. Об этом редакции VB.KG сообщила сестра подозреваемого Дамира Калыкова.

По ее словам, этими свидетелями являются самые первые следователи, эксперты, криминалисты и милиционеры, которые были на месте преступления с первых дней.

- Самое поразительное, что судья Кудаяров утверждает, что это наша обязанность их привести, хотя они все являются госслужащими. По-моему, налицо попытка сокрытия основных фактов и вещдоков! Ведь наши адвокаты спросят у них, где бушлат брата, в котором его видели после охоты? Камера баткенского Газпрома зафиксировала это. Сейчас бушлат изчез, а генпрокуратура ГП в лице Утемисова и Бейшекеева утверждает, что мой брат сжег тело случайно окурком, который упал на бушлат. Мы написали ходатайство, чтобы эти свидетели пришли на процесс завтра. Рассылаем им извещения по факсу. Удивляет, что прокуроры и судья не пригласили таких архиважных свидетелей, - сказала Калыкова.

Много вопросов к этим свидетелям и у адвокатов Калыкова, которые также побывали на месте преступления.

- После первого визита адвокатов место, где нашли труп, наполнили каким-то горючим материалом. Кроме этого, они также нашли много вещдоков, которые пропустили криминалисты. Поэтому не удивительно, что обвинение не заинтересовано в их показаниях. Я даже в шутку сказала сестре, что нужно тогда самого генпрокурора Джамшитова вызывать как свидетеля, ведь он был в Баткене на следующий день после убийства. Если на то пошло, нужно своими правами воспользоваться, раз у нас, у гражданских, такие широкие полномочия госчиновников по судам таскать, - отметила сестра Калыкова с иронией.

В заключение она рассказала, что у ее брата после голодовки начались проблемы с пищеварением.

- Брат все еще восстанавливается после голодовки. У него проблемы со здоровьем, а его таскают по судам, - добавила Дамира Калыкова.

Напомним, в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова подозревают бывшего начальника управления капитального строительства Баткенской Области Мелиса Калыкова, который не так давно объявил голодовку в знак протеста против действий суда и следствия.