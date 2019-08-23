В случае прибытия Аскара Акаева в Кыргызстан он будет допрошен

В связи с тем, что в СМИ и соцсетях муссируется тема возможного возвращения в Кыргызстан бывшего президента Аскара Акаева, Генеральная прокуратуру решила напомнить о том, какие обвинения были предъявлены членам его семьи.

Так, по материалам государственной комиссии, правоохранительными органами республики с апреля 2005 года в отношении членов семьи Акаева, родственников и его ближайшего окружения возбуждены ряд уголовных дел.

В частности, в отношении фонда "Мээрим", возглавляемого Майрам Акаевой, по результатам проверок деятельности, было возбуждено более 30 уголовных дел. Причиненный по ним ущерб государству составляет 64 миллиона сомов. В собственность государства возвращены десятки зданий и другое имущество.

Бывший зять Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 188 (монополистические действия и ограничение конкуренции) и 213 (уклонение от уплаты налогов). Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу ОАО "Международный аэропорт "Манас" 677 млн 291 тысяч сомов (около $10 миллионов).

В отношении сына экс-президента Айдара Акаева было возбуждено 4 уголовных дела, ущерб по которым составляет около $3 миллионов. Еще по 11 уголовным делам имеются прямые и косвенные доказательства его вины.

В связи с тем, что Аскар Акаев и его семья после известных событий покинули Кыргызстан в рамках совершенных ими преступлений избраны меры пресечения в виде ареста. Также объявлены в международный розыск следующие лица: сын Айдар Акаев, зять Адиль Тойгонбаев и другие родственники.

- В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, правосудие осуществляется там, где совершено преступление. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики, не признается принадлежность к гражданству других государств.

Правоохранительные органы страны продолжают расследование в рамках законов Кыргызской Республики и защиты национальных интересов. Отметим, что в целях установления причастности А. Акаева к совершению вышеуказанных преступлений, в случае прибытия в Кыргызскую Республику он будет допрошен соответствующими следственными органами, после чего его действиям будет дана юридическая оценка, - заявляют в пресс-службе Генеральной прокуратуры.