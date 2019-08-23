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В Бишкеке с 12 по 14 сентября пройдут Дни Москвы

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- Оксана Гут
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В Бишкеке с 12 по 14 сентября пройдут Дни Москвы, организованные правительством Москвы для укрепления дружеских и деловых связей двух столиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В программе, как общение на деловом уровне, так и множество культурных и спортивных мероприятий.

Отмечается, что правительство Москвы и мэрия Бишкека обсудят торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие в рамках экономической конференции, проведут первое заседание московско-кыргызской комиссии по вопросам экономического, инвестиционного и делового сотрудничества Москвы и Бишкека.

В деловой программе Дней Москвы примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин, а также ученые, предприниматели и представители компаний, которые имеют успешный опыт реализации крупных проектов в Москве.

Культурная и спортивная программа Дней Москвы представлена шоу фортепианного трио BelSuono и арт-группы "SOPRANO Турецкого", детским спектаклем московского театра кукол "Царевна-лягушка", открытием в парке Победы им. Д. Асанова арт-объекта Максима Гошко-Данькова, посвященным дружбе Москвы и Бишкека, спортивным турниром между молодежными командами Москвы и Бишкека по самбо.

Заключительным и самым ярким аккордом культурной программы Дней Москвы в Кыргызстане станет знаковый фестиваль классической и джазовой музыки TengriMusic. В нем примут участие Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества под руководством Ивана Рудина и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.


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URL: https://www.vb.kg/381042
Теги:
Москва, Бишкек, сотрудничество, культура, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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