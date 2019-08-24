Кыргызстан примет участие в антитеррористическом учении СНГ

Совместное антитеррористическое учение государств СНГ "Арарат-Антитеррор-2019" пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества. Оно будет посвящено обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

В учении примут участие подразделения органов безопасности и специальных служб Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Два его заключительных этапа состоятся в Армении.

В рамках подготовки к этим маневрам на базе факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса Российского государственного университета нефти и газа имени И.Губкина состоялось инструкторско-методическое занятие, организованное АТЦ. Его участниками стали представители органов безопасности и специальных служб государств Содружества, сотрудники АТЦ, ведущие специалисты в области обеспечения безопасности критически важных объектов.

"Состоялся обмен мнениями и опытом антитеррористической защиты объектов энергетики, - отметили в пресс-бюро. - АТЦ представил оценку террористических угроз на современном этапе. Эксперты университета ознакомили присутствующих с имеющимися в арсенале ведущих нефтегазовых компаний наработками по организации защиты предприятий от внешних атак, провели демонстрацию компьютерного моделирования уязвимостей критически важных объектов и вариантов отражения террористического нападения на учебный объект топливно-энергетического комплекса".

Как подчеркнул руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков, нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов топливно-энергетического комплекса является одной из основных потенциальных угроз национальной безопасности государств. А глобальный характер энергетики и ее существенное влияние на другие отрасли мировой экономики требуют серьезного внимания к устранению слабых мест в организации защиты объектов такой инфраструктуры.