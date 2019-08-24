Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан примет участие в антитеррористическом учении СНГ

41  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совместное антитеррористическое учение государств СНГ "Арарат-Антитеррор-2019" пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества. Оно будет посвящено обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

В учении примут участие подразделения органов безопасности и специальных служб Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Два его заключительных этапа состоятся в Армении.

В рамках подготовки к этим маневрам на базе факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса Российского государственного университета нефти и газа имени И.Губкина состоялось инструкторско-методическое занятие, организованное АТЦ. Его участниками стали представители органов безопасности и специальных служб государств Содружества, сотрудники АТЦ, ведущие специалисты в области обеспечения безопасности критически важных объектов.

"Состоялся обмен мнениями и опытом антитеррористической защиты объектов энергетики, - отметили в пресс-бюро. - АТЦ представил оценку террористических угроз на современном этапе. Эксперты университета ознакомили присутствующих с имеющимися в арсенале ведущих нефтегазовых компаний наработками по организации защиты предприятий от внешних атак, провели демонстрацию компьютерного моделирования уязвимостей критически важных объектов и вариантов отражения террористического нападения на учебный объект топливно-энергетического комплекса".

Как подчеркнул руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков, нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов топливно-энергетического комплекса является одной из основных потенциальных угроз национальной безопасности государств. А глобальный характер энергетики и ее существенное влияние на другие отрасли мировой экономики требуют серьезного внимания к устранению слабых мест в организации защиты объектов такой инфраструктуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381043
Теги:
Россия, СНГ, терроризм, учения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  